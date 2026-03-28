В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

В Башкирии девятилетний ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом бешенства. Об этом сообщает врач-эпидемиолог Республиканской инфекционной больницы Надежда Байметова, ее слова приводит «Башинформ».

«Случай произошел в Стерлитамакском районе. Ребенок играл с уличной кошкой. После укуса семья не сразу обратилась за медицинской помощью», - пояснила она.

В больницу они поехали только тогда, когда рана начала гноиться. Инкубационный период вируса уже прошел, поэтому ребенка спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в трех районах Омской области ввели карантин по бешенству. Меры затронули Марьяновский, Азовский и Омский районы региона.

Бешенство зафиксировано в поселке Марьяновка, деревне Роза Долина, а также поселке Горячий Ключ.