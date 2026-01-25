Зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»

Зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»
В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, от болезни пока не существует вакцины, она передается так же, как COVID-19.

Показатель смертности оценивается от 40 до 75 процентов — в зависимости от возможностей для эпидемиологического надзора и клинического управления там, где вирус появился. Переносчиками «Нипаха» могут быть как летучие грызуны (в большинстве случаев из семейства Pteropodidae), так и свиньи. Заразиться можно через зараженную пищу или от человека к человеку напрямую.

Как пишет Mash, одна из пациенток в Калькутте впала в кому и умерла. На карантине в городе, который стал одной из популярнейших точек у россиян в 2025 году, в настоящий момент находятся сотни людей.

По сведениям издания, сейчас там находятся около пяти тысяч граждан России.

Ранее ученые рассказали, что «Нипах» — смертельный вирус, от которого на данный момент не существует вакцины или лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска.

По словам экспертов, заражение людей вирусом встречается редко и обычно происходит при его переносе от летучих мышей, часто через зараженные фрукты.

