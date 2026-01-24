Россиянам назвали порядок действий в случае передачи кода из СМС мошенникам

В стране и мире

Россиянам назвали порядок действий в случае передачи кода из СМС мошенникам
Печать
Telegram

Россиянам назвали порядок действий в случае, если они передали код из СМС мошенникам. О том, как нужно вести себя в этой ситуации, рассказало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве призвали немедленно прекращать общение с аферистами, получившими код. Также россиянам посоветовали не верить тем, кто будет звонить после случившегося и представляться сотрудниками банка или государственных органов.

В МВД предупредили, что злоумышленники будут пугать жертву взломом аккаунтов или утверждать, что она была втянута в схему с финансированием терроризма. «Это продолжение атаки с расчетом на стрессовое состояние», - отмечается в публикации.

Кроме того, в МВД рекомендовали проверить, не был ли потерян доступ к электронной почте, аккаунту на портале «Госуслуги», приложениям банка и маркетплейсов. Если доступ сохранился, то следует обновить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и завершить все активные сеансы. Если мошенники все же похитили аккаунты, необходимо обратиться в службу поддержки сервисов, банк и полицию, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что злоумышленники стали атаковать дачников. Уточнялось, что аферисты рассылают владельцам земельных участков фишинговые письма.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество телефон
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!