Любителей обжигающе горячего кофе предупредили о повышенном риске заболеть ОРВИ

В стране и мире

Любителей обжигающе горячего кофе предупредили о повышенном риске заболеть ОРВИ
Печать
Telegram

Терапевт Ольга Сухарева предупредила любителей обжигающе горячего кофе о повышенном риске заболеть простудой. Об этой неочевидной связи она рассказала в своем Telegram-канале.

Как пояснила Сухарева, для развития ОРВИ необходимо, чтобы вирусы проникли внутрь клеток ротоглотки, носоглотки или конъюнктивы глаз. Если один человек чихнул на другого, то у последнего заболевание не возникнет моментально. Какое-то время вирусы просто будут находиться на поверхности клеток.

Очень горячий кофе, продолжила доктор, повреждает слизистые оболочки гортани. В результате вирусам становится значительно легче проникнуть в организм. Так однажды произошло и с самой Сухаревой.

«Если бы я пила водичку, то вирусы бы просто проглатывались, а не оседали на сухой слизистой. Уменьшение концентрации вирусов во входных воротах инфекции - лучшая профилактика. С оставшейся небольшой частью вирусов справился бы местный иммунитет», - добавила она.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов призвал не переносить простуду на ногах. В противном случае, предупредил он, могут появиться проблемы с нервной системой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
орви здоровье совет
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!