Россиян попросили не лизать качели

В стране и мире

Россиян попросили не лизать качели
Печать
Telegram

Московские спасатели предупредили об опасности лизания качелей и иных металлических конструкций. Об этом говорится в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Специалисты посетовали, что в службу спасения с завидным постоянством поступают звонки с просьбой помочь детям, попробовавшим качели на вкус. При этом зачастую попытки самостоятельно вызволить «пленников» оказываются травматичными и требующими прибытия к пострадавшим врачей скорой помощи.

По словам спасателей, лучше всего не допускать подобных инцидентов, для этого родителям стоит провести беседу с детьми.

Однако на всякий случай на прогулке в минусовую температуру стоит иметь при себе термос с теплой водой — если уследить за малышом не удалось и тот все же прилип к металлу, то при проливании замерзшей поверхности теплой водой язык моментально и безболезненно отлипнет без повреждений.

Ранее стали известны основные зимние страхи россиян. Самой распространенной оказалась боязнь поскользнуться и упасть (35,8 процента участников опроса). Обморожения боятся 24,8 процента респондентов, а падения с крыши снега или сосулек — 11,2 процента. Про страх прилипнуть к металлическим конструкциям на морозе рассказали 4,1 процента россиян.

Фото pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
зима ребенок опасность
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!