Применили дискомбобулятор. Раскрыто секретное оружие США, использовавшееся при похищении Мадуро

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе операции по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро американские военные применили новое оружие, о котором до этого никто не слышал.

По его словам, противник был не в силах сопротивляться воздействию этого оружия и даже не мог нажать на спусковой крючок или кнопку пуска ракет.

Эффект от примененного США в ходе операции по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро «секретного оружия» был похож на интенсивную звуковую волну. Об этом газете New York Post (NYP) рассказали очевидцы. По данным издания, «дискомбобулятор» был использован американскими военными непосредственно против охранников Мадуро.

«В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Из-за очень интенсивной звуковой волны я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», - сообщил свидетель операции.

По словам свидетеля операции, у попавших под действие американского оружия охранников наблюдались такие симптомы, как слабость, кровотечение из носа и рвота. «У всех пошла кровь из носа, у некоторых была рвота с кровью. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — рассказал он.

Название «Дискомбобулятор» происходит от английского глагола discombobulate, который означает «сбивать с толку». Таким образом, в вольном переводе на русский это оружие можно назвать «Ошарашиватель» или «Дезориентатор».

США разрабатывают нестандартное оружие уже десятки лет

Американские военные инженеры уже несколько десятков лет разрабатывают звуковое оружие. В частности, в 2003-2004 годах Пентагону была представлена нелетальная «телепатическая пушка», созданная в рамках программы MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio). Создаваемые новым оружием звуковые волны должны внушать человеку страх. Проект получил положительную первоначальную оценку, однако через несколько лет разработчик якобы прекратил проект из-за доказанного необратимого вреда для человеческого мозга.

Однако еще в 2000 году в США появилась акустическая пушка LRAD (Long Range Acoustic Device), генерирующая звуковую волну в 150 децибел. LRAD используют для разгона демонстраций и защиты кораблей от пиратов. В марте 2015 года, по утверждению сербской оппозиции, пушка LRAD 450XL использовалась полицией для разгона демонстрантов в Белграде. Тогда протестующие столкнулись с сильным всплеском звука, за которым последовал шум в ушах, головокружение и другие симптомы.

В конце 1990-х был представлен проект СВЧ-пушки ADS (Active Denial System). Устройство, излучающее электромагнитные колебания с частотой около 94 гигагерц, оказывает на людей кратковременное шоковое воздействие. Облучаемые испытывают сильный зуд и жжение по всему телу, через пять секунд боль становится невыносимой, а человек — небоеспособным.

Тысяча дипломатов пожаловалась на схожие симптомы

С конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии на Кубе начали жаловаться на странные звуки, после которых фиксировались потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Агентство Associated Press, получившее соответствующую аудиозапись, описало беспокоящие звуки как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске». Запись была отправлена для анализа в лаборатории Военно-морских сил США, но эксперты не сумели понять, как именно она вредит дипломатам.

Позднее аналогичные случаи фиксировались в Европе, всего сообщалось о тысяче случаев «аномальных заболеваний». В 2023 году американское разведывательное сообщество признало, что «гаванский синдром» не является результатом действий иностранного противника и не вызван энергетическим оружием. Однако что стоит за комплексом неврологических симптомов — до сих пор неизвестно.

Фото pxhere.com.