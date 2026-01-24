Россиян призвали сделать из новогодней елки напиток

Россияне могут использовать новогоднюю елку с пользой - в качестве топлива для бани и даже для приготовления витаминного напитка. Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые Пермского Политеха.

По словам доктора технических наук, профессора кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Натальи Слюсарь, хвоя ели может быть использована в зоопарках, приютах и фермерских хозяйствах как витаминная подкормка и подстилка для животных. Также россияне могут поучаствовать в национальной акции «Елковорот» - отдать дерево на переработку в щепу для мульчирования почвы, отсыпки дорожек и клумб в городе.

Елка может послужить на дачном участке для укрытия растений от морозов. По словам ученого секретаря кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Марии Комбаровой, лапник защищает розы, лилии и другие чувствительные культуры от вымерзания.

Дерево подойдет в качестве топлива для бани. А из хвои можно приготовить напиток, богатый витамином C и хлорофиллом, если дерево не подвергалось химической обработке.

Специалисты отметили, что если купить молодую елку в контейнере и правильно за ней ухаживать, дерево можно высадить в грунт весной.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за неправильно выкинутую елку.