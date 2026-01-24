Развеян миф о доходе российских военных на СВО

Большую часть зарплаты участвующие в специальной военной операции (СВО) бойцы Вооруженных сил (ВС) России используют на нужды подразделений, а если отправляют деньги домой, то снижают шансы на выживаемость.

Миф о высоком доходе военных развеял российский военный корреспондент Александр Харченко, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам военкора, в отличие от времен Великой Отечественной войны, когда форма, снаряжение и вооружение солдат было одинаковым, в условиях СВО современным военным приходится индивидуально продумывать вопросы с обеспечением - военные выбирают для себя дроны, тепловизоры, антидроновые покрывала, мотоциклы.

«Наличие всех этих гражданских товаров сильно влияют на выживаемость личного состава. Если в подразделении нет дронов, которые продаются на маркетплейсе, то и солдатам не доставят еду, не собьют "Бабу-ягу" и не выявят штурмующего противника», - рассказал Харченко. Он добавил, что при отправке части денежного довольствия домой бойцы на передовой сталкиваются с тем, что уменьшают свои шансы выжить.

Как ранее рассказывали сами военные, за один день в зоне боевых действий они могут потратить до половины заработной платы. Выплаты тратятся на изнашивающуюся амуницию и запчасти для дронов, бензин и машины для боевых выездов, продукты и товары повседневного пользования. При этом бизнесмены в зоне СВО при виде солдат могут поднять цену вдвое или втрое, а таксисты зарабатывают на военнослужащих десятки тысяч рублей за один рейс.