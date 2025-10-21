В стране и мире

В России захотели наделить президента правом регулирования в валютной сфере

Министерство финансов РФ предложило расширить полномочия президента Владимира Путина в валютной сфере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкий к ведомству источник.

Законопроект предусматривает возможность регулирования валютных операций указами главы государства.

Отмечается, что в настоящее время не предусмотрена ответственность за нарушение введенных президентом отдельных валютных ограничений.

Ранее сообщалось, что число дел за валютные нарушения в России превысило досанкционный уровень.

В частности, в 2024 году выросло более чем на 70 процентов в годовом выражении. Число возбужденных дел (административных и уголовных) достигло 136 675. Количество выявленных нарушений в сфере валютного контроля составило 118 947 (плюс 60 процентов год к году).

Источник — lenta.ru
