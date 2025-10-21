В стране и мире

Россиян предостерегли от хранения больших сумм на карте

Печать
Telegram

Хранить большие суммы денег на банковской карте небезопасно, поскольку мошенники могут получить к ней доступ.

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний», - предостерегла она.

По ее словам, лишние деньги «должны работать», поэтому хранить их лучше на вкладе или накопительном счете. На карте следует оставлять сумму на самое необходимое в течение нескольких дней, заключила Валишвили.

Ранее российский тревел-блогер раскрыл необходимую для одобрения шенгенской визы сумму на карте. В банковской выписке остаток на счете должен составлять от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети