Россиян предупредили об уголовном наказании за ложь в резюме

21.10.2025 | 12:41

В последнее время работодатели сталкиваются с тем, что соискатели указывают в резюме недостоверные сведения. Чем это грозит, в беседе с журналистами RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

Часто работники полагаются на то, что приукрасив анкету при поиске работы, они смогут найти более выгодное место, однако большинство недостоверных фактов легко обнаружить еще на этапе собеседований и первичной проверки документов.

«Данные из паспорта, трудовой книжки, особенно если она электронная, подделать сложно. То же касается и квалификации работника, которая подтверждается дипломом и сертификатами о повышении квалификации», - пояснил эксперт.

Как он отметил, фактические навыки работника в некоторых случаях могут быть установлены только в процессе осуществления им трудовой деятельности. Если вскроется, что сотрудник не соответствует заявленной квалификации, то с ним можно расторгнуть договор, предварительно проведя соответствующую аттестацию.

Подделка документов об образовании чревата административной либо уголовной ответственностью, заключил Хаминский.

Ранее исследование показало, что россияне стали чаще врать в резюме. С такой тенденцией столкнулись более половины компаний, принявших участие в опросе. Как правило, соискатели приукрашивают данные о своем опыте работы. Часто кандидаты лгут о возрасте, образовании, скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.