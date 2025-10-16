За обещавшей родить 20 детей россиянкой приехал спецназ

16.10.2025 | 12:22

В Тюмени полицейские при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве под видом суррогатного материнства.

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Молодая женщина обманула 20 семей, обещая родить им детей. Потерпевшие переводили ей денежные средства для оплаты медицинского обследования и процедуры переноса эмбриона, однако тюменка под различными предлогами отказывалась от дальнейшего сотрудничества с биородителями.

Расследование началось после того, как в 2024 году в полицию Симферополя обратился местный житель, который рассказал о мошеннице, получившей от него и супруги 340 тысяч рублей, но так и не ставшей суррогатной матерью их ребенка. Правоохранительные органы вышли на подозреваемую, которая находила жертв через мессенджеры или социальные сети.

В МВД предоставили оперативное видео с задержанием.

Фото - кадр из видео ТГ-канала «МВД Крым».