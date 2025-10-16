Сетевое издание|18+|Четверг|16 окт 2025|22:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России захотели штрафовать на 800 тысяч рублей за склонение к аборту

Печать
Telegram

В России необходимо на федеральном уровне ввести штраф на сумму до 800 тысяч рублей за склонение женщин к аборту. С такой инициативой выступил благотворительный фонд «Женщины за жизнь», пишут «Ведомости» со ссылкой на текст проекта изменений.

Общественники предполагают, что штраф за склонение к прерыванию беременности составит от 50 до 800 тысяч рублей. Указывается, что в самом проекте закона не прописываются размеры штрафов, но они есть в обзорном материале. Самое большое денежное взыскание подразумевается в случае давления работодателя на женщину или публичное склонение к аборту несовершеннолетних в СМИ и в интернете.

Отдельно в документе выделяется склонение к аборту женщин лицами без гражданства или иностранцами. Им, согласно проекту, назначат штраф от 50 до 100 тысяч рублей с выдворением за пределами России. Также существует вариант наказания, согласно которому предполагается административный арест на срок до 15 суток с выдворением из страны или без него.

Изменения предлагается внести в статью «Искусственное прерывание беременности». В случае принятия предлагаемых изменений поправки вступят в силу в течение 10 дней после официального публикования документа.

Ранее депутат Татьяна Буцкая заявила, что вопрос о введении штрафов за склонение к абортам обсуждается на федеральном уровне, однако сначала в Госдуме хотят проанализировать региональный опыт. По мнению депутата, эти законы не должны мешать работе медиков. В частности, речь идет о ситуациях, когда тот или иной поставленный плоду диагноз может восприниматься родителями и судебной системой как склонение к прерыванию беременности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети