Россияне обозначили требуемую для признания себя богачом сумму

Для среднестатистического россиянина богатство начинается от дохода в размере 930 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками SuperJob.

Исследование проводилось с 10 по 14 октября 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян из всех федеральных округов.

По итогам исследования выяснилось, что представление различных социальных групп о финансовом достатке заметно различаются. Так, мужчины в целом предъявляют более высокие требования для ощущения себя богатыми. Для них порог составляет 970 тысяч рублей в месяц, а для женщин - 890 тысяч, пояснили эксперты. Представителям старшего поколения, в свою очередь, нужно гораздо больше денег для ощущения себя состоятельными, чем молодежи, - 1,1 миллиона рублей в месяц у россиян старше 45 лет против 760 тысяч у граждан, возраст которых менее 34 лет, резюмировали аналитики.

Порог бедности для среднестатистического россиянина, как показали результаты опроса, составляет 48 тысяч рублей в месяц. За последние 10 лет показатель вырос более чем в 3 раза, а за год - более чем на 11 процентов.

Эксперты связывают рост финансовых требований граждан в первую очередь с ускорением инфляции и постепенным замедлением темпов увеличения ежемесячных окладов. На этом фоне, отмечают аналитики, гражданам нужно больше денежных средств для удовлетворения ключевых потребительских нужд.

