Священник РПЦ заявил о недопустимости пирсинга

15.10.2025 | 13:25

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Березин заявил о недопустимости пирсинга с точки зрения христианской религиозной догматики.

Об этом настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Видновского округа Московской области рассказал журналистам «Абзаца», его слова приводятся в Telegram-канале издания.

Свою позицию Березин объяснил положениями Ветхого Завета. По его словам, христианское Священное писание устанавливает прямой запрет на татуировки и «прокалывание себя», связывая это с языческими практиками.

При этом священник указал, что приходить в церковь с проколотыми ушами можно. Однако воцерковленным людям лучше избавиться от проколов на теле, резюмировал он.

