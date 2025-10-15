В стране и мире

Водителей предупредили об опасности одного вида шин

Печать
Telegram

Шипованные шины быстрее стираются и могут подвести водителя в ответственный момент. Об опасности этого вида покрышек предупредил автолюбителей автоэксперт, редактор тематического портала Вадим Гагарин, пишет NEWS.ru.

Водителям в крупных городах специалист посоветовал устанавливать фрикционные шины без шипов.

«Важно помнить, что шипованные шины быстрее деградируют, если использовать их преимущественно на асфальте, - разбиваются посадочные крепления шипов, они вылетают, а также постепенно стираются о твердое покрытие», - пояснил Гагарин.

Автоэксперт добавил, что покрышки с выпавшими шипами плохо выполняют свою функцию и могут подвести в ответственный момент, не обеспечив должное сцепление с дорогой. С фрикционными шинами все проще - достаточно следить за остаточной высотой протектора, заключил Гагарин.

Ранее водителей предупредили о наказании за замену номеров на европейские, чтобы не платить за городскую парковку. Тех, кто попадется на таком правонарушении, ждет суровое наказание - штраф на сумму до 500 тысяч рублей либо лишение прав на год.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети