Названа серьезно ухудшающая качество сна группа продуктов

16.10.2025 | 15:50

Чрезмерное употребление одной группы продуктов может нарушить работу мозга и серьезно ухудшить качество сна, рассказала невролог Ирина Милюхина. Ее врач назвала в разговоре с KP.RU.

Она сослалась на исследование ученых из Китая, касавшееся качества сна сотрудниц кондитерской фабрики. Специалисты выяснили, что от сладостей серьезно страдает глубина сна.

При этом Милюхина подчеркнула, что именно глубокий сон имеет ключевое значение для восстановления мозга - в это время информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Если же этот процесс нарушается, то у человека ухудшается концентрация и способность запоминать информацию.

Милюхина добавила, что, помимо сладостей, для мозга опасны алкоголь, а также красное мясо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальное количество посещений туалета. По ее словам, нормальное опорожнение кишечника должно быть не чаще двух раз в день и не реже трех раз в неделю.