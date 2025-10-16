Сетевое издание|18+|Четверг|16 окт 2025|22:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Названа серьезно ухудшающая качество сна группа продуктов

Печать
Telegram

Чрезмерное употребление одной группы продуктов может нарушить работу мозга и серьезно ухудшить качество сна, рассказала невролог Ирина Милюхина. Ее врач назвала в разговоре с KP.RU.

Она сослалась на исследование ученых из Китая, касавшееся качества сна сотрудниц кондитерской фабрики. Специалисты выяснили, что от сладостей серьезно страдает глубина сна.

При этом Милюхина подчеркнула, что именно глубокий сон имеет ключевое значение для восстановления мозга - в это время информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Если же этот процесс нарушается, то у человека ухудшается концентрация и способность запоминать информацию.

Милюхина добавила, что, помимо сладостей, для мозга опасны алкоголь, а также красное мясо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальное количество посещений туалета. По ее словам, нормальное опорожнение кишечника должно быть не чаще двух раз в день и не реже трех раз в неделю.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети