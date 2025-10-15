В стране и мире

Сумма налички в кошельке россиян упала почти на треть

Россияне стали меньше пользоваться наличкой: в среднем они носят с собой 3,5 тысячи рублей, что меньше на 29 процентов, чем за предыдущий год. Об этом говорит аналитика сервиса Superjob, передает РБК.

Опрос прошел по всей стране в период с 9 сентября по 13 октября текущего года. В общем опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов, а по городам-миллионникам - 10 тыс. респондентов (по 1500 из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 из других городов-миллионников).

Соотечественники признались, что имеют при себе меньше наличных денег из-за привлекательных ставок по вкладам. Кроме того, у клиентов банков выработалась привычка производить оплату банковскими картами, улыбкой или по QR-коду.

Как оказалось, больше налички обычно носят мужчины, нежели представительницы прекрасного пола: 3,8 против 3,2 тысяч рублей. Люди помладше привыкли носить около 2,3 тысяч рублей, тогда как россияне старше 45 лет - примерно 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России выдали розничных кредитов на 946,8 миллиарда рублей. При этом объем выдачи ипотечных кредитов в сентябре составил 399,2 миллиарда рублей.

Источник — lenta.ru
