В стране и мире

Глава российского региона попробовал записаться на прием к участковому врачу и не смог

Печать
Telegram

Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о безуспешных попытках записаться на прием к участковому врачу. Его слова приводит Telegram-канал «Медицинская Россия».

На ситуацию с приемом глава региона обратил внимание на оперативном совещании. Он указал, что при попытке записаться к терапевту ему предложили прийти на прием через две недели. Солодов указал главе регионального Минздрава Олегу Мельникову на недопустимость подобного положения дел.

«Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить», - сказал глава Камчатки.

Он напомнил, что ранее Мельников объяснил невозможность записаться на прием к врачу в период отпусков. «Сейчас середина октября. Нам нужно менять эту ситуацию», - подчеркнул Солодов.

Ранее о новом порядке записи на прием к врачу рассказали жителям Москвы. В одной из столичных поликлиник рассказали, как записать на прием родственника или другого близкого человека. Такая мера позволит еще больше защитить пациентов, а также не допустит возможность записи без ведома пациента, отметили в учреждении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети