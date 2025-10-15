В стране и мире

Названы самые частые нарушения в российском общепите

Печать
Telegram

Заведения общественного питания часто нарушают принципы пищевой безопасности, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

«Когда сырая рыба или мясо хранятся на одной полке с готовыми к употреблению продуктами или овощами для салата, возникает риск перекрестного загрязнения. Это не формальность, а прямая угроза для здоровья посетителей, которая может привести к серьезным последствиям», - отметила Спеценко.

Наиболее распространенная проблема - системные провалы в соблюдении правил личной гигиены персонала, отметили в Роскачестве. На втором месте - грубые нарушения условий хранения продуктов, в том числе несоблюдение температурного режима в холодильниках, и прямое игнорирование правил товарного соседства, объяснила специалист.

Еще одна распространенная проблема касается недостаточной маркировки скоропортящихся продуктов и готовых полуфабрикатов на кухне. Отсутствие четких бирок с датой изготовления и сроком годности приводит к путанице, пояснила Спеценко.

Четвертое место - критические санитарные состояния производственных зон: застарелые загрязнения на рабочих поверхностях, наледь в морозильных камерах, неисправное оборудование и недостаточная уборка помещений. Все это создает среду, благоприятную для размножения патогенной микрофлоры, добавила эксперт Роскачества.

Также распространено нарушение технологии приготовления блюд, в частности - недостаточная термическая обработка продуктов. Речь идет о ситуациях, когда повара в целях экономии времени или для сохранения сочности продукта сознательно сокращают время жарки мяса, рыбы или птицы, считает специалист.

Это не просто формальные несоответствия, а реальные риски для потребителя. Их устранение требует от владельцев заведений фундаментального пересмотра внутренних процессов, внедрения системы контроля на всех этапах - от приемки сырья до подачи блюда, а также постоянного обучения персонала, пояснила специалист.

Она подчеркнула, что все перечисленные нарушения носят системный характер.

12 февраля суд в Ростове-на-Дону приговорил к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы бывшего сушефа компании по доставке правильного и здорового питания, виновного в массовом отравлении людей. Мужчина нарушил требования СанПин при приготовлении еды и допустил распространение острой кишечной инфекции среди покупателей. В результате этого пострадали более 170 человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети