Сетевое издание|18+|Понедельник|22 сен 2025|18:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

В российский календарь вакцинации захотели включить еще одну прививку

Печать
Telegram

В России захотели включить в в календарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ). С таким предложением выступила депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина в беседе с Life.

По ее словам, сейчас прививка от ВПЧ в рамках обязательного медицинского страхования доступна только в ряде регионов. «В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — считает парламентарий.

Дрожжина подчеркнула, что вакцинация от вируса наиболее эффективна для девочек-подростков в возрасте 11-12 лет, снижая у них риск развития онкологических заболеваний.

Кроме того, прививка полезна и взрослым до 45 лет, защищая их от новых типов ВПЧ и вероятности рецидивов.

ВПЧ, являющийся одной из самых распространенных инфекций в мире, признан ключевым фактором развития рака шейки матки. Кроме того, он способен вызывать опухоли в области ротовой полости, прямой кишки и рта. Массовая вакцинация от подростков от вируса рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети