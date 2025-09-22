В российский календарь вакцинации захотели включить еще одну прививку

22.09.2025 | 17:49

В России захотели включить в в календарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ). С таким предложением выступила депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина в беседе с Life.

По ее словам, сейчас прививка от ВПЧ в рамках обязательного медицинского страхования доступна только в ряде регионов. «В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — считает парламентарий.

Дрожжина подчеркнула, что вакцинация от вируса наиболее эффективна для девочек-подростков в возрасте 11-12 лет, снижая у них риск развития онкологических заболеваний.

Кроме того, прививка полезна и взрослым до 45 лет, защищая их от новых типов ВПЧ и вероятности рецидивов.

ВПЧ, являющийся одной из самых распространенных инфекций в мире, признан ключевым фактором развития рака шейки матки. Кроме того, он способен вызывать опухоли в области ротовой полости, прямой кишки и рта. Массовая вакцинация от подростков от вируса рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.