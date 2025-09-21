Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 сен 2025|19:32
В стране и мире

Мужчина поджег в библиотеке несколько книг из-за искажения истории

В Германии 35-летнего мужчину арестовали за попытку поджога публичной библиотеки. Об этом сообщается на сайте полиции Берлина.

Мужчина зашел в библиотеку при французском культурном центре. По предварительным данным, он облил несколько книг горючем веществом и поджег их.

Другие посетители оперативно вмешались в происходящее и смогли потушить пожар. Никто не пострадал.

Преступник не стал скрываться с места происшествия и дождался полицейских. Им он заявил, что пытался уничтожить те книги, в которых были неверно изложены события прошлого. Таким образом он решил бороться с искажением истории. О каких фактах идет речь — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Испании арестовали мужчину, который поджег закусочную из-за любви к майонезу. Он устроил пожар, после того как ему не дали к бутерброду желанный соус.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
