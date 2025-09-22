Сетевое издание|18+|Понедельник|22 сен 2025|16:56
Путин сделал предложение США

Россия готова продолжить добровольно соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если аналогичный шаг сделают США. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает Кремль в Telegram-канале.

«Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ (...). Мы полагаем, что эта мера станет жизнеспособной только при условии того, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение потенциалов сдерживания [стран]», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин указал на то, что российская сторона в дальнейшем намерена провести анализ обстановки, на основе которой Москва будет принимать решение о последующем сохранении добровольных самоограничений в рамках ДСНВ.

27 августа заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп хотел бы заключить с Россией соглашение, которое может пойти на смену ДСНВ.

При этом в феврале ряд конгрессменов призвали госсекретаря США Марко Рубио продлить ДСНВ с Россией. В своем обращении они отметили, что страны даже в сложные периоды всегда были готовы садиться «за стол переговоров, чтобы отвести мир от ядерной катастрофы».

Источник — lenta.ru
