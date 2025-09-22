Сетевое издание|18+|Понедельник|22 сен 2025|18:28
В стране и мире

Мастер маникюра рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов

Мастер маникюра Моника Стили из Великобритании рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам специалистки, по состоянию рук и ногтей она может определить, насколько хорошо посетитель следит за собой и регулярно ли принимает душ. «Клиенты, которые не следят за гигиеной, приносят остатки вчерашнего ужина, косметику, острые чипсы со вторника и частицы утренней прогулки с собакой», — отметила она.

Также эксперт указала, что по запаху от пальцев и от снимаемого с ногтей материала может сделать вывод о том, курит ли клиент, о состоянии его дома, чистоте полотенец, наличии маленьких детей и неухоженных питомцев.

«У клиента с безупречной личной гигиеной под ногтями не будет никаких загрязнений, и от него не будет никакого запаха, кроме аромата парфюма», — заключила Стили.

В августе 2023 года мастер маникюра из салона South Avenue Nails раскрыла раздражающие привычки клиентов.

Источник — lenta.ru
