В осенний призыв в России начнут действовать электронные повестки. Что ждет призывников за неявку в военкомат?

22.09.2025 | 16:42

В рамках осеннего призыва 2025 года в России начнут действовать электронные повестки. Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

«Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток», — пояснил он.

При этом Цимлянский добавил, что на данный момент Генштаб не отказался от бумажных повесток, они также являются юридически значимыми.

При неявке по электронной повестке к призывнику применят ограничительные меры

При неявке в военкомат по электронной повестке без уважительной причины к призывнику будут применяться временные ограничительные меры, сообщил Цимлянский.

По его словам, у призывника будет 20 дней, чтобы явиться в военкомат, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». Уведомления о направлении электронной повестки, а также о наложении и отмене ограничительных мер поступают в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги».

1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. Срок службы останется прежним и составит 12 месяцев. Призывники будут направляться в места дислокации воинских соединений на территории страны без привлечения к выполнению задач специальной военной операции на Украине.

Генштаб раскрыл особенность осеннего призыва в армию

Также Цимлянский сообщил, что решение о призыве в армию теперь действительно в течение года. Это означает, что, если россиянин после решения военкомата не был отправлен в воинскую часть в ближайший призыв, его отправят на службу в следующую призывную кампанию.

По словам представителя Генштаба, у осеннего призыва будут и другие особенности — например, использование информсистемы «Единый реестр воинского учета» и набор военнослужащих в научные роты.

Комитет Госдумы по обороне одобрил проект о круглогодичном призыве

Ранее в сентябре стало известно, что комитет Госдумы по обороне оценил и одобрил законопроект о круглогодичном призыве в армию, рекомендовав его к принятию в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Андрей Картаполов.

По словам депутата, инициатива «идет навстречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов. Отправка на места службы будет проходить в установленные законом сроки.

Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении в течение недели с 22 сентября. Законопроект о круглогодичном призыве в армию внесли в Госдуму 22 июля. По задумке авторов инициативы, проведение мероприятий в течение всех 12 месяцев позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в июле призвал сузить сроки призыва в армию до одного месяца.