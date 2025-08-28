В стране и мире

В России разработали выявляющий сразу 25 инфекций тест

В России разработали тест, способный выявлять сразу 25 инфекций. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как рассказали в санитарной службе, набор реагентов создали ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали. Разработка позволяет одновременно определять грипп, COVID-19 и все значимые возбудители ОРВИ, в том числе, энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус и бокавирус.

Подчеркивается, что тест имеет высокую точность, что позволит врачам оперативно начать лечение.

«Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения», - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее санитарная служба предупредила о неэффективности прививки против гриппа от нового варианта коронавируса «Стратус». В Роспотребнадзоре пояснили, что в вакцине содержатся штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидемиологическом сезоне и формируют иммунный ответ именно против них.

Источник — lenta.ru
