В стране и мире

Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

Самолет авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске. На борту находятся 250 человек, 15 из которых - члены экипажа.

Воздушное судно летело из Лондона (Великобритания) в Пекин (Китай). На российском аэродроме лайнер приземлился утром во вторник, 26 августа.

Baza отмечала, что места для нахождения такого количества людей в аэропорту города недостаточно.

Стало известно, что пассажиров и экипаж заперли в салоне. Они находились там несколько часов.

За клиентами авиакомпании отправили резервный борт, который они будут ждать до 14 часов, затем их доставят в Москву. Вылет из столицы в Пекин назначен на 18 часов.

Как сообщил SHOT, людей выпустили из салона и доставили в международный сектор аэровокзала, где их накормят русской едой.

Приземлиться в российском городе пришлось из-за отказа двигателя. Boeing 777-39L успешно приземлился на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Затем воздушное судно развернулось и доехало до перрона.

Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Лайнер успешно приземлился через 60 минут после подачи сигнала.

По сообщению Baza, пилоты могли выбрать аэродром Нижневартовска из-за хорошей погоды и длинной ВПП. При посадке они не запросили аварийные службы. Сотрудники воздушной гавани подогнали к судну подходящий трап.

Источник — lenta.ru
