В стране и мире

Следователи нашли еще двух жертв ангарского маньяка

Печать
Telegram

Следователи нашли еще двух жертв ангарского маньяка Михаила Попкова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, все произошло в августе 2008 года. Мужчина подъехал на автомобиле к месту на Московском проспекте, где встретил двух женщин и решил познакомиться. Во время общения между собеседниками возник конфликт.

Пока одна из женщин сидела в машине, Попков набросил веревку на шею ее подруге и стал душить. Когда она перестала подавать признаки жизни, маньяк вернулся за второй женщиной и проделал с ней то же самое.

Сейчас Попкову уже предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. Он признал свою вину.

Всего на счету ангарского маньяка 86 доказанных жертв, 85 из них — женщины. В июле этого года следователи передали в суд еще одно уголовное дело в отношении него. Речь идет о расправе над женщиной, совершенной в мае 2011 года у ДК «Современник».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте