В стране и мире

Плату за проезд на муниципальных дорогах задумали ввести для одной категории водителей

В России задумали ввести плату за проезд на муниципальных и региональных дорогах для водителей большегрузов.

Таким образом власти рассчитывают компенсировать ущерб от износа трасс, пишет Telegram-канал Mash.

Правило распространится на машины свыше 12 тонн. По данным канала, разработку системы сбора платежей планируют поручить НИУ ВШЭ.

Глава ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль считает, что идею могут поддержать. При этом он отметил, что полезнее будет не вводить новые платные рейсы, а усовершенствовать систему «Платон», в рамках которой с водителей взымают плату с учетом экологичности, возраста и числа осей автомобиля. Кроме того, по мнению эксперта, водители должны платить почти за все поездки, а не за половину.

Ранее сообщалось, что зарядки для электромобилей в Москве стали платными.

Источник — lenta.ru
