В стране и мире

Россиянам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров

Минцифры России подготовило второй пакет мер по борьбе с мошенниками. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, гражданам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров.

В министерстве рассказали, что меры, вошедшие во второй пакет по борьбе с мошенниками, направлены на усиление защиты россиян в цифровой среде. «Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей», - уточнили в ведомстве.

Согласно одной из мер, россияне смогут устанавливать запрет на входящие вызовы с иностранных номеров. Такая инициатива позволит защитить от мошеннических звонков из-за рубежа. При этом отмечается, что у абонентов, которые не установили такой запрет, международные звонки будут иметь специальную пометку.

Также документом предлагается создать единую платформу согласия на портале «Госуслуги», где пользователи смогут увидеть согласия на обработку персональных данных, которые они давали онлайн и офлайн. «Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы», - пояснили в Минцифры.

Кроме того, в России будет разработан механизм компенсации ущерба от мошенников. Так, оператор связи должен будет возместить деньги, украденные с мобильного счета, если хищение произошло из-за его бездействия. Если же банк после предупреждения оператора о подозрительных действиях не попытался предотвратить кражу средств злоумышленниками, то он должен будет сам возместить средства.

С 1 августа в России вступил в силу закон, разрешающий отказаться от получения массовых рассылок. Такие рассылки часто используются мошенниками - под видом рекламы они могут предлагать поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.

Источник — lenta.ru
