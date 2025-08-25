Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|18:06
В стране и мире

Россиянин покинул чат и был избит

Житель Багаевского района Ростовской области покинул сельский чат и был избит его администратором. Об этом стало известно KP.RU.

Как выяснило издание, местный житель организовал в мессенджере группу, в которой делился новостями и обсуждал события, происходящие в населенном пункте.

Однажды администратор разместил в сообществе пост о сборе денег для нуждающихся. После этого один из подписчиков вышел из чата.

Основатель группы решил выяснить, почему это произошло. Он связался с односельчанином, тот пояснил, что боится стать жертвой мошенников в соцсетях. Такой аргумент не устроил администратора, между мужчинами возник конфликт.

После оскорблений в переписке сельчане встретились и подрались. Отписавшийся от сообщества мужчина получил перелом и обратился в полицию. В отношении администратора позже возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга двое взрослых подрались из-за эскимо.

Источник — lenta.ru
