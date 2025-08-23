Путин одобрил идею полного запрета вейпов в России

23.08.2025 | 08:58

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий по полному запрету вейпов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Губернатор отметил, что регионам следует предоставить право вводить полный запрет на продажу и распространение этих устройств.

Никитин подчеркнул, что Нижегородская область станет пилотным регионом для реализации этой инициативы.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за тотальный запрет продажи вейпов в России. По его словам, возрастной ценз не всегда эффективно работает, а качество и последствия для здоровья, «судя по всему», оставляют желать лучшего.

Путин ранее заявлял, что вейпы кажутся молодежи модными, но вредят здоровью. По его словам, курение электронных сигарет может вызвать проблемы с иммунитетом, а также проблемы с возможностью в будущем иметь детей.