Путин одобрил идею полного запрета вейпов в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий по полному запрету вейпов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Губернатор отметил, что регионам следует предоставить право вводить полный запрет на продажу и распространение этих устройств.
Никитин подчеркнул, что Нижегородская область станет пилотным регионом для реализации этой инициативы.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за тотальный запрет продажи вейпов в России. По его словам, возрастной ценз не всегда эффективно работает, а качество и последствия для здоровья, «судя по всему», оставляют желать лучшего.
Путин ранее заявлял, что вейпы кажутся молодежи модными, но вредят здоровью. По его словам, курение электронных сигарет может вызвать проблемы с иммунитетом, а также проблемы с возможностью в будущем иметь детей.
