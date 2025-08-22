Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|15:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Минздрав уточнил сроки начала передачи ГИБДД медицинских данных водителей

Печать
Telegram

Новые правила, согласно которым ГИБДД будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей, вступят в силу в 2027 году. Об этом Минздрав России сообщил в Telegram-канале.

«Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения (...) вступят в силу с 1 марта 2027 года», - говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что к этому времени власти примут все необходимые подзаконные акты, чтобы подготовить подробные разъяснения для водителей. С 1 сентября 2025 года никаких изменений в силу не вступит, подчеркнули в министерстве.

Днем ранее, 21 августа, сообщалось, что в России с 1 сентября вступит в силу закон, согласно которому ГИБДД сможет получать медицинские данные водителей от поликлиник.

Документ предполагает, что в России аннулировать водительские права можно будет в случае, если при внеочередном посещении врача у человека нашли то или иное заболевание, которое является противопоказанием к управлению транспортным средством.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте