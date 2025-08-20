В стране и мире

В России сравнили размер пенсий мужчин и женщин

Размер пенсии россиянок, который в июле впервые с 2015 года превысил среднюю величину показателя граждан РФ противоположного пола (23 249 против 23 028 рублей), будет больше, чем у мужчин и в 2026-м, считает сенатор Ольга Епифанова, прогноз которой приводит «Газета.Ru».

«Лидерство женщин в размере пенсий на первый взгляд незначительное, однако стоит учитывать разницу в возрасте выхода на заслуженный отдых», - прокомментировала член Совфеда.

С точки зрения Епифановой, причина такой ситуации «обусловлена тем, что в последние годы все больше мужчин переходят в сферу самозанятости, где отсутствуют обязательное пенсионное страхование», что в дальнейшем напрямую влияет на размер пенсий.

«Количество самозанятых мужчин преобладает во всех возрастных группах», - отметила политик, говоря о сравнении размера пенсий мужчин и женщин в РФ.

Ранее «Лента.ру» узнала из результатов исследования аналитического центра «АльфаСтрахование», что 78 процентов опрошенных россиян старшего и среднего возраста заявили о желании не уходить на пенсию и работать как можно дольше, объяснив это прежде всего желанием ни от кого не зависеть и иметь возможность помогать близким.

Источник — lenta.ru
