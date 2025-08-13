Любители «иранской тонировки» могут нарваться в России на крупный штраф. Что об этом известно?

13.08.2025 | 11:48

Автомобилистов в России предупредили о возможном появлении нового штрафа. Речь идет о наказании за «иранскую тонировку», представляющую собой рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются.

Нарушителям, пишет Shot, может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

При этом подобная тонировка, как оказалось, крайне популярна среди водителей. Это объясняется простотой конструкции и тем, что ее можно с легкостью и быстро убрать, так как она крепится на присоски.

Использование тонировки приводит к росту риска ДТП

В случае если водителя с такой конструкцией останавливают сотрудники ГИБДД, он быстро снимает ее. Таким образом водителю нельзя выписать штраф за нарушение.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал, что подобные лайфхаки приводят к росту риска ДТП на дорогах. В связи с этим организация направила запрос министру внутренних дел с просьбой ввести соответствующее наказание за использование любых приспособлений, имитирующих тонировку. Также он заявил о важности полного запрета продажи подобных товаров в стране.

Так, в случае если водитель попался на использовании такой вещи впервые, предлагается ввести штраф в размере 5 тысяч рублей. Далее - 15 тысяч.

В Госдуме рассматривают возможность отмены штрафа за тонировку

Между тем на прошлой неделе сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий отмену штрафа за установку тонированных стекол на транспортное средство. По мнению авторов проекта, это целесообразно в связи с тем, что в стране увеличилась безопасность на дорогах.

Так, указывают авторы инициативы, тонировка может уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных машин ночью или бликами от солнца днем. Также, по их словам, она может служить дополнительной защитой от краж и угонов, так как злоумышленникам будет труднее разглядеть, что находится в салоне.

На сегодняшний день штраф за тонировку на стеклах составляет 500 рублей, в случае если водитель попадается на данном правонарушении впервые, и от 2 до 4 тысяч, если это происходит повторно. В некоторых случаях нарушителям грозит административный арест до 15 суток.