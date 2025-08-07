В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

07.08.2025 | 18:27

Число отравившихся купленной в Краснодарском крае чачей возросло до 12 человек. За последние сутки стало известно еще о четверых россиянах, которые не выжили после употребления спиртного напитка.

Изначально сообщалось о трех жертвах отравления чачей, приобретенной на рынке «Казачий» в Адлере, он же торговый комплекс «Баzар». Также было известно об одной госпитализированной после употребления напитка. Однако вскоре число пострадавших выросло до 8 человек, а затем — до 12.

Продавцов чачи арестовали

После гибели людей от некачественного самодельного спиртного было возбуждено уголовное дело по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса РФ.

В Сочи задержали двух женщин — 30-летнюю продавщицу и ее 71-летнюю напарницу. Предполагается, что именно они причастны к продаже ядовитой чачи жертвам отравлений. В четверг, 7 августа, Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу до 4 октября обеих фигуранток уголовного дела.

По данным следствия, они знали, что продаваемая ими алкогольная продукция произведена кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья.

В Геленджике остановили «целый чача-мобиль»

Правоохранители на фоне роста жертв ядовитого алкоголя с юга России также начали проверки среди других продавцов спиртных напитков. В результате в Геленджике была обнаружена целая машина, набитая самодельным алкоголем.

«Факт незаконной реализации вина, чачи и коньяка из автомобиля Ford выявил участковый уполномоченный полиции села Кабардинка города Геленджика», — сообщили в краевом управлении МВД.

Вино, чачу и коньяк продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия. У него изъяли 161 литр спиртного, которое отправили на экспертизу. В сети остановленную машину, наполненную спиртным, назвали «чача-мобилем».

«В Геленджике остановили «чача-мобиль» — машину, полностью набитую бутылками самодельной чачи»? - из материала Telegram-канала Baza.

Большинство отравившихся оказались туристами из других регионов

Первыми жертвами отравления чачей, о которых стало известно, оказались местные жители — сразу трое членов семьи не выжили после употребления напитка, еще одному потребовалась госпитализация.

Вскоре после этого появилась информация об отравлении семейной пары из Комсомольска-на-Амуре. 35-летняя Дарья и ее 37-летний супруг Максим отравились чачей уже на пути домой из Краснодарского края. Они попробовали алкоголь, когда сели в поезд до Москвы. У пары осталось двое детей, которые были свидетелями отравления родителей.

Также после употребления ядовитой адлерской чачи не стало жителя Пскова и троих жителей Донецкой народной республики. По предварительной информации, туристы из Донецка купили спиртное на курортном рынке и увезли с собой — дома угостили товарища, в результате все трое погибли.

Всего, по данным следствия, которые были оглашены в ходе судебного заседания 7 августа, после употребления домашней чачи погибли как минимум 10 человек.