В стране и мире

Отважный шпиц прогнал забравшегося в дом крупного медведя и попал на видео

Печать
Telegram

В Канаде отважный шпиц прогнал забравшегося в дом крупного черного медведя. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 4 августа. На видео, снятое камерой наблюдения в доме, попал молодой медведь. Он вошел в помещение с заднего двора через оставленную открытой дверь. Зверь некоторое время бродил по гостиной, но затем из-за угла выбежал маленький шпиц и с лаем бросился на него. Медведь испугался, выскочил во двор, однако пес продолжил погоню. Затем появилась хозяйка шпица Кайла Кляйн и стала звать его. На кадрах с другой камеры видно, что пес загнал медведя в заросли у забора.

Выяснилось, что шпица зовут Скаут и ему три года. Хозяйка животного рассказала, что медведь часто бродил рядом с домом, но на этот раз совсем обнаглел. После того как Скаут прогнал зверя, Кляйн взяла спрей для отпугивания медведей и пошла во двор. Она обнаружила, что незваный гость уже перебрался через забор, а Скаут продолжал лаять на него.

«Он самый лучший. Он очень ласковый, но большой задира и постоянно защищает нас с мужем. Я удивилась, но в гневе он страшен, так что я просто наблюдала, как он на полном ходу бросился на медведя», — рассказала Кляйн.

Женщина также отметила, что постарается больше не оставлять дверь во двор открытой.

Ранее сообщалось, что двухлапый чихуахуа спас жизнь пожилого хозяина. Пес почувствовал, что у мужчины начинается сердечный приступ и начал скулить.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте