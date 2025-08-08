В стране и мире

Названы черты недостойных для получения наследства родственников

Печать
Telegram

В ряде случаев законные родственники не могут претендовать на наследство. Об особенностях получения недвижимости «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

По словам юриста Дмитрия Кваши, основной причиной отказа считаются намеренное причинение вреда родственнику, неоказание необходимой помощи больному и отсутствие должного ухода.

Также отказ поступит, если родственник был лишен родительских прав относительно своего ребенка.

В остальном же человек не сможет получить наследство только в том случае, если в течение шести месяцев не заявит о своих правах на него. Однако эту ситуацию можно оспорить в суде — например, если родственник не знал о существовании наследства.

Ранее россиянам напомнили, в каких случаях они могут не платить налог с продажи недвижимости.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте