Назван проявляющийся утром на простынях симптом рака

08.08.2025 | 09:16

Онколог Сухаил Хуссейн заявил, что сильная ночная потливость может являться симптомом рака. Его слова передает издание La Razon.

«Ночное потоотделение, связанное с некоторыми видами рака, такими как лимфома или лейкемия, не ограничивается несколькими каплями на лбу», — подчеркнул Хуссейн.

По его словам, потливость является настолько обильной, что к утру на пижаме и простынях появляются влажные пятна, даже если в спальне прохладно.

Кроме того, этот симптом может быть связан с раком предстательной железы, костей, почек и щитовидной железы. Среди других признаков онкологических заболеваний врач назвал лихорадку, сильную усталость, необъяснимую потерю веса, увеличение лимфатических узлов в области шеи, паха, а также живота.

Ранее онколог Питер Джонсон заявил о коварстве рака простаты. Дело в том, что он, по его словам, на ранних стадиях может не проявляться никакими симптомами.