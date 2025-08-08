Сетевое издание|18+|Пятница|8 авг 2025|09:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Назван проявляющийся утром на простынях симптом рака

Печать
Telegram

Онколог Сухаил Хуссейн заявил, что сильная ночная потливость может являться симптомом рака. Его слова передает издание La Razon.

«Ночное потоотделение, связанное с некоторыми видами рака, такими как лимфома или лейкемия, не ограничивается несколькими каплями на лбу», — подчеркнул Хуссейн.

По его словам, потливость является настолько обильной, что к утру на пижаме и простынях появляются влажные пятна, даже если в спальне прохладно.

Кроме того, этот симптом может быть связан с раком предстательной железы, костей, почек и щитовидной железы. Среди других признаков онкологических заболеваний врач назвал лихорадку, сильную усталость, необъяснимую потерю веса, увеличение лимфатических узлов в области шеи, паха, а также живота.

Ранее онколог Питер Джонсон заявил о коварстве рака простаты. Дело в том, что он, по его словам, на ранних стадиях может не проявляться никакими симптомами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Большинство россиян не разобрались в управлении замороженной пенсией

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте