Россияне отказались встречаться с человеком из-за одного недостатка

08.08.2025 | 15:45

Около 25 процентов россиян не готовы встречаться с человеком, у которого нет собственной квартиры. Об этом говорится в исследовании Lеvel Group, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».

Еще 40 процентов респондентов заявили, что наличие квартиры у второй половинки желательно, но чувства важнее. 35 процентов вовсе не придают значения вопросу недвижимости в отношениях.

При этом мужчины чуть чаще женщин готовы начать отношения с партнером без жилья — 38 процентов против 32 процентов.

В свою очередь, женщины чаще мужчин считают наличие жилья важным, но не решающим фактором — 42 процента против 36 процентов.

