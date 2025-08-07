Познакомившегося со школьником в Roblox педофила приговорили в российском городе

07.08.2025 | 18:22

В Екатеринбурге суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима Александра Трофимова за развращение школьника, с которым он познакомился в онлайн-игре Roblox. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

С мужчины взыскали 450 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Трофимова признали виновным по статьям 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он отказался признавать все обвинения в свой адрес.

По версии следствия, Трофимов познакомился с 12-летним мальчиком в компьютерной игре. Они обменялись телефонами и стали переписываться.

Потом мужчина встретился с ребенком в торговом центре и напросился к потерпевшему домой, когда там не было родителей. Именно там и произошло преступление.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к 17 с половиной годам колонии строгого режима за развращение детей в гараже 28-летнего мужчину.