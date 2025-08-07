«Ничего не имею против». Путин дал первые комментарии о готовящейся встрече с Трампом и возможных переговорах с Зеленским

07.08.2025 | 18:18

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в ближайшие дни. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заверил, что ее проведение уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже. По его словам, политики могут встретиться уже на следующей неделе.

Российский лидер также поделился подробностями о предстоящей встрече. В частности, он сообщил, что заинтересованность в ней была проявлена с обеих сторон. Так глава государства ответил на вопрос об инициаторах предстоящего саммита.

«Заинтересованность была проявлена с обеих сторон», - Владимир Путин, президент России.

Путин назвал возможное место встречи с Трампом

Также президент России ответил на вопрос о том, где может произойти его встреча с американки коллегой. По его словам, для этого есть много мест.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода», — указал он, добавив, что встреча может пройти, например, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Путин назвал эту страну наиболее подходящим местом для беседы.

Российский военкор Юрий Котенок также считает, что страны Персидского залива являются подходящими для встречи лидеров России и США. «Пока можно предположить, что с наибольшей вероятностью это будет одно из государств Персидского залива. Скорее всего, Саудовская Аравия или ОАЭ. Оман возможен, но менее вероятен», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом британская газета The Guardian заявила, что мероприятие вряд ли состоится в одной из стран, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда (МУС), из-за выданного им ордера на арест президента России. В связи с чем издание исключило из списка возможных мест встречи Путина и Трампа Финляндию, где политики встречались в прошлый раз, а также Швейцарию, Австрию, Исландию, Мальту, Францию, Испанию и Великобританию, принимавшие в годы холодной войны саммиты лидеров СССР и США.

«Это может означать организацию саммита в Саудовской Аравии или Турции, где уже проходили переговоры между Россией и Украиной. Еще одним вариантом может стать Венгрия», — говорится в материале газеты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе заявил, что встреча Путина и Трампа могла бы пройти в России, так как в процессе будут обсуждаться вопросы Москвы и Киева. «Это (Украина — прим. «Ленты.ру») — бандиты, а не государство. Поэтому было бы лучше, если бы они (представители США — прим. «Ленты.ру») приехали бы [в РФ] и здесь обсуждали бы вопросы», — сказал он.

Трампа предупредили о рисках перед встречей с Путиным

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен на фоне новостей о предстоящей встрече Дональда Трампа с его российским коллегой предупредил американского президента о рисках. По его мнению, их несет президент Украины Владимир Зеленский.

«Трампу нужно будет контролировать Зеленского, что будет непростой задачей, поскольку Зеленскому некуда деваться и он не может легко пойти на значительные уступки», — заявил Брайен.

Также он назвал украинского политика препятствием для заключения сделки и допустил некоторые события, связанные с его статусом.

Путин высказался о возможности встречи с Зеленским

Российский лидер также ответил на вопрос о возможности встречи с президентом Украины. По его словам, это допустимо.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно», - Владимир Путин, президент России.

При этом глава государства отметил, что для такой встречи «должны быть созданы определенные условия», до которых, по его словам, пока далеко.

Ранее Путин уже заявлял о готовности вести переговоры с Зеленским при условии, если тот победит на выборах главы государства. Он также объяснял, что Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины, которым, по его словам, сейчас являются Верховная Рада и ее председатель.

Возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского оценили

Путин готов начать мирные переговоры по Украине, полагает Трамп. Такое заявление, по информации источника Bloomberg, он сделал после встречи российского лидера с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Источники Politico, в свою очередь, сообщили, что Трамп намерен лично встретиться не только с Путиным, но и организовать трехстороннюю встречу.

«Президент Трамп заявил европейским лидерам, что намерен лично встретиться с Владимиром Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским», — указано в материале.

По информации источников CNN, Трамп призвал свою команду быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским. По данным телеканала, они могут состояться через одну-две недели.

Помощник российского лидера, в свою очередь, сообщил, что тема трехсторонней встречи действительно была затронута американской стороной в ходе переговоров Путина и Уиткоффа, но «российская сторона его оставила полностью без комментария».