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Обнаружен побочный эффект потребления кофе на ночь

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Вечерняя чашка кофе может не только бодрить, но и делать нас более импульсивными — особенно женщин. Об этом сообщили биологи из Техасского университета в Эль-Пасо, которые провели серию экспериментов на дрозофилах. Результаты опубликованы в журнале iScience.

Ученые изучили влияние кофеина на поведение плодовых мушек в зависимости от времени суток и пола. Подопытные получали кофеин в разное время, после чего исследователи проверяли, насколько хорошо насекомые могут подавлять импульсивную реакцию — например, прекратить движение при сильном воздушном потоке.

Оказалось, что ночное потребление кофеина заметно снижает самоконтроль у мушек, вызывая «рискованное поведение» — несмотря на неприятные условия, они продолжали активно двигаться. Интересно, что дневной кофеин такого эффекта не давал.

Более того, наибольшую чувствительность к ночному кофе продемонстрировали самки, хотя уровень кофеина в их организме был сопоставим с самцами. Это говорит о том, что реакция на кофеин может зависеть от генетических или физиологических особенностей, а не только от гормонального фона.

Авторы считают, что результаты могут быть актуальны и для людей, особенно тех, кто работает в ночную смену или употребляет кофе перед сном: медработников, военных, операторов. В группе повышенного риска могут оказаться женщины, чья реакция на кофеин в ночные часы может быть более выраженной.

Ранее ученые выявили потенциальную опасность растворимого кофе для здоровья глаз.

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Источник — lenta.ru
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