Назван сценарий развития ситуации в зоне СВО до конца года

06.08.2025 | 12:30

Вооруженные силы (ВС) России к концу этого года могут полностью взять под контроль Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также создать буферную зону в четырех областях Украины, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Полагаю, что к исходу этого года мы должны будем полностью очистить Донецкую область, Запорожскую область, Херсонскую область и создать буферные зоны в Харьковской области, Черниговской, Днепропетровской и в Сумской», — сказал Матвийчук.

При этом он отметил, что темп продвижения российских войск снизится при первых заморозках.

31 июля Минобороны России заявило, что ВС РФ взяли под контроль Часов Яр, что важно для усиления давления на Константиновку.

Кроме того, ВС РФ начали закрепляться в Купянске. С начала года России удалось взять более 200 населенных пунктов на Украине.