Роспотребнадзор сообщил о рисках завоза смертельной лихорадки чикунгунья

Риски завоза лихорадки чикунгунья, ранее вспыхнувшей в китайской провинции, есть, однако на территории России случаи заболевания не зарегистрированы. Ситуацию контролируют специалисты Роспотребнадзора, о чем сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые. От человека к человеку она не передается, уточнили в Роспотребнадзоре.

На границе задействовали систему «Периметр» — с ее помощью выявляются граждане, имеющие признаки инфекционных заболеваний. Чтобы медики могли оперативно выявить заболевание, разработаны отечественные тест-системы. Как подчеркнули в ведомстве, на регулярной основе также проводится мониторинг циркуляции комаров-переносчиков.

На сегодняшний день эпидемиологической опасности нет, однако россиянам, направляющимся в эндемичные по лихорадке чикунгунья страны, напоминают, что лучше избегать укусов насекомых. Для этого можно использовать репелленты, не забывать о противомоскитных сетках на дверях и окнах, носить одежду с длинными рукавами.

6 августа стало известно, что из-за вируса чикунгунья в КНР начали вводить ограничения времен COVID-19. Уже зафиксировано более 10 тысяч случаев инфицирования. Комары-переносчики начали активно плодиться из-за дождей и теплой погоды в местных провинциях.

Источник — lenta.ru
