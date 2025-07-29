Двухлетний мальчик загрыз напавшую на него смертельно ядовитую кобру

29.07.2025 | 15:27

В Индии двухлетний мальчик укусил смертельно ядовитую змею, напавшую на него. Об этом сообщает Daily Mail.

Говинда Кумар играл возле дома в деревне Банкатва, штат Бихар, когда заметил змею длиной около метра. Ребенок бросил в кобру кирпич, после чего та обвилась вокруг его руки. В ответ мальчик вцепился зубами в голову рептилии и загрыз ее. Кобра успела укусить ребенка.

«Когда мы увидели змею в руках ребенка, все бросились к нему, но он уже расправился с ней», — рассказала бабушка мальчика Мэтэшвари Деви. После укуса мальчик потерял сознание, и его срочно доставили в местный медицинский центр, а затем перевели в более крупную больницу.

Медики подтвердили, что укус Говинды стал для кобры смертельным, а сам мальчик получил небольшую дозу яда. «Своевременное лечение спасло ему жизнь», — заявил врач Сураб Кумар. Сейчас состояние ребенка стабильное, он находится под наблюдением медиков.

Ранее в Таиланде спасатели поймали гигантскую королевскую кобру, которая забралась в пруд около жилого дома. Длина змеи составила более 4,5 метра.

Источник фото - pxhere.com.