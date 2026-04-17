Владельцам питомцев назвали опасные растения

В стране и мире

Печать
Max

Некоторые популярные садовые растения опасны для животных. Что нельзя сажать на даче, если есть питомцы, «Газетой.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Наталья Колесникова.

Луковицы тюльпанов и гиацинтов могут вызвать у питомца рвоту, диарею и сильное раздражение рта. Луковицы другого излюбленного дачниками цветка, нарцисса, содержат алкалоиды, которые могут спровоцировать судороги, рвоту и боль в животе. Для кошек опасность представляют лилии - их пыльца или даже вода из вазы могут стать причиной острой почечной недостаточности.

Токсичны для животных и комнатные растения, в частности диффенбахия и монстера. Они могут вызвать у кошки или собаки раздражение слизистых, отек рта и проблемы с глотанием. Если питомец все же добрался до растения, нужно вызвать у животного рвоту и как можно быстрее отвезти его к ветеринару.

Абсолютно безопасны для животных розы, бархатцы, подсолнухи, львиный зев, петунии и фиалки. Если отказаться от высадки токсичных цветов невозможно, их стоит огородить сеткой или высадить там, куда не сможет дотянуться питомец.

Ранее дачников предупредили об опасных последствиях обильной подкормки удобрениями, особенно азотом. В таком случае в плодах может скопиться много нитратов.

Источник фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дача животное совет
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!