Найден возможный виновный в крушении поезда под Ульяновском

В Ульяновской области следователи предъявили обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса «ЭРА+» № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры после схода вагонов пассажирского поезда с рельсов.

Ему вменяется статья 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения»). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, 27 марта инженер получил расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна на участке Куйбышевской железной дороги с 888-го по 1078-й километров. Выявив имеющиеся дефекты, он не инициировал вторичный, более детальный контроль. Это привело к трагедии.

3 апреля восемь вагонов поезда Москва - Челябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино.

В результате аварии более 80 пассажиров, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести. Также повреждены объекты инфраструктуры РЖД. Размер ущерба устанавливается.