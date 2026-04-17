Загадочный кусок льда упал с неба и пробил крышу жилого дома

В США загадочный кусок льда с неба пробил крышу дома и едва не убил жильца. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 10 апреля в городе Уиттир, штат Калифорния. Утром Идер Грау услышал «звук, похожий на взрыв», и обнаружил на полу гостиной большую глыбу грязного льда, которая пробила потолок и упала прямо на диван. К счастью, мужчина в этот момент дремал в спальне, а не в гостиной, иначе лед мог попасть в него.

После этого хозяйка дома Тания Магана обратилась к смотрителю округа Лос-Анджелес Янис Хан, которая направила письмо в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) с требованием провести тщательное расследование.

Хан отметила, что подобные инциденты случаются редко, но их потенциальные последствия чрезвычайно серьезны. По словам Маганы, данные полетов показывают, что в момент падения льда над ее районом пролетал самолет. Женщина положила ледяную глыбу в морозилку. Она отметила, что от льда исходит неприятный запах. В FAA подтвердили, что расследуют каждый подобный случай, и пообещали разобраться в произошедшем.

Специалистам предстоит выяснить, был ли это лед из туалета самолета, с обледеневших топливных баков или откуда-то еще. Дыру в крыше уже залатали, но Магана признается, что теперь каждый пролетающий над головой самолет вызывает у нее страх.

Ранее сообщалось, что метеорит пробил кровлю жилого двухэтажного дома в американском штате Техас. Он рухнул на пол в спальне.