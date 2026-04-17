Россиянам назвали природную таблетку для омоложения

Диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала ягоду, защищающую организм от старения, которую она сочла природной таблеткой для омоложения. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Макиша рассказала, что в ягоде содержатся вещества иридоиды, которые обладают мощным противовоспалительным эффектом.

Врач добавила, что в жимолости есть антоцианы - антиоксиданты, улучшающие общее состояние организма. Специалистка отметила, что благодаря антоцианам, содержащимся в продукте, старение можно замедлить на 8-10 лет.

«Это самая настоящая таблетка для омоложения организма», - заключила Макиша.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала продукт, борющийся со старением лучше лекарств. Она уточнила, что речь идет о яблоках. По словам врача, в них содержится 28 компонентов, замедляющих возрастные изменения.

